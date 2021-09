Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Waldhof erkämpft einen Punkt in Braunschweig: Mit einem 0:0 nahm der SV Waldhof einen wichtigen Zähler bei Eintracht Braunschweig mit und zeigte nach einem schwachen Auftritt in Durchgang eins eine klare Steigerung.

Wer macht im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal (207) das Rennen bei der Bundestagswahl?: Verteidigt die CDU ihr Direktmandat oder profitiert die SPD vom Umfrage-Hoch und gewinnt den Wahlkreis? Und schneidet die AfD wieder so stark ab wie bei der Bundestagswahl 2017? In Wahlkreis 207 ist es spannend bis zum Schluss.

Corona-Zahlen in Mannheim - 36 Neuinfektionen: Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Samstag (Stand 16 Uhr) mit 36 neuen Infizierten (insgesamt nun 18 910 Fälle) innerhalb eines Tages auf 98,5 gefallen.

Ausbruch aus Psychiatrie: Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung: Nach der Flucht aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) fahndet die Polizei nach eigenen Angaben weiterhin intensiv nach drei als gefährlich geltenden Flüchtigen. Es gebe zahlreiche Hinweise von möglichen Zeugen.

Druckprobe bestanden - Neuer Kessel im Ludwigshafener Müllheizkraftwerk: Neuer Kessel des Müllheizkraftwerks hält 104 Bar stand und wird freigegeben. Wie beim Stapellauf im Schiffsbau wird der Kessel dann mit einer Flasche Schaumwein getauft – in diesem Fall auf den Namen „Anni”.

Mannheims Theater Oliv wird 20 - und feiert auf Altem Meßplatz: Im Nebenraum einer Pizzeria auf dem Lindenhof fing alles an. Das Theater Oliv spielt sich aber längst durch die ganze Stadt. Seinen 20. Geburtstag feiert es mit der Premiere "Die Bürokraten 2021" - mitten auf dem Alten Meßplatz.

