Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kenan Kocak wird Kuntz-Assistent: Der frühere Zweitliga-Coach wird Assistent des neuen türkischen Fußball-Nationaltrainers Stefan Kuntz. Nach Recherchen dieser Redaktion stimmen die seit Tagen kursierenden Spekulationen.

Die Adler Mannheim im Live-Ticker: Das Team von Pavel Gross trifft am Freitag in der SAP Arena auf die Pinguins Bremerhaven. Gelingt den Blau-Weiß-Roten der vierte Sieg in Folge? Die Scheibe ist ab 19.30 Uhr im Spiel. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Debatte um Carl-Benz-Stadion: Die Mannheimer Grünen haben als erste und größte Fraktion im Gemeinderat den Bau eines neuen Fußballstadions im Bösfeld klar abgelehnt. Stattdessen wollen sie das Stadion möglichst klimaschonend modernisieren.

Zehntausende demonstrieren im Südwesten: Die Bewegung Fridays for Future fordert rasches Handeln für den Klimaschutz. Kurz vor der Bundestagswahl gingen deshalb auch in Baden-Württemberg Zehntausende auf die Straße - auch in Mannheim.

Raubüberfälle auf Tankstelle und Edeka-Markt in Schriesheim aufgeklärt: Die Polizei hat einem 18-Jährigen, bereits in Untersuchungshaft sitzenden Mann zwei weitere Raubüberfälle nachgewiesen. Der Täter hatte DNA-Spuren auf den Tatwaffen zurückgelassen.

