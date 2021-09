Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Debatte um Stadionneubau: Aktuell müssen in der Heimspielstätte des SV Waldhof laut der Stadt Mannheim nur kleine Mängel beseitigt werden. Doch gilt eine umfassende Modernisierung als unvermeidlich. Auch ein Neubau wird nach wie vor diskutiert.

Vier gefährliche Strafgefangene im Kreis Heilbronn geflüchtet: Die Polizei fahndet nach vier Straftätern, die aus einem akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg in Weinsberg ausgebrochen sind. Es sei nicht auszuschließen, dass die Männer bewaffnet sind. Bei der Suche soll die Bevölkerung helfen.

Kurz vor Schließung der Impfzentren im Rhein-Neckar-Kreis: In Heidelberg und Sinsheim wurden insgesamt 490.000 Corona-Impfungen verabreicht. Landrat Stefan Dallinger hofft im Schlussspurt auf viele Impfwillige.

Behinderungen im Mannheimer Verkehr am Freitag und Samstag: Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Mehrere Demonstrationszüge bewegen sich durch die Stadt. Dafür werden Straßen zeitweise gesperrt und Straßenbahnen umgeleitet.

Personelle Entspannung bei den Adlern Mannheim in Sicht: Das Lazarett bei den Blau-Weiß-Roten lichtet sich. Die Anfang des Monats positiv auf das Coronavirus getesteten Moritz Wirth, Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid und Florian Elias sind am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Entwarnung bei Bombenverdacht in Feudenheim - lediglich Schrottteile: Die beiden Bombenverdachtspunkte im Mannheimer Stadtteil haben sich nicht bestätigt. Experten untersuchten die Verdachtspunkte am Donnerstagvormittag und konnten Entwarnung geben.

Schwimmkurse in Mannheim: Die neuen Schwimmkurse der Stadt Mannheim werden nun auch für sechs- bis siebenjährige Kinder angeboten. Die Stadt entschied sich nach einem erfolgreichen Buchungsstart der Kurse kurzfristig dafür.

Schlemmen im Herbst mit Kürbis und Wein!???

Entdecke alle kulinarischen Highlights aus der Metropolregion in unserem neuen Special "Zu Tisch". Hier klicken