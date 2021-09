Redakteurin Lea Seethaler zeigt Mannheimer Passanten Bilder der Bundestagswahlkandidierenden - mit unterschiedlichen Reaktionen. © Julius Paul Prior

Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"MM"-Redakteure befragen Mannheimer Passanten zur Bundestagswahl: (Er)kennen die Mannheimer ihre Bundestagswahlkandidaten? Das wollten zwei Reporter dieser Redaktion wissen - und zogen zur Umfrage los. Die Ergebnisse waren überraschend.

Mannheimer Ehepaar wegen Drogenhandel in Haft genommen: Rund 20 Kilogramm Mariuhana und 12 000 Euro Bargeld fand die Polizei bei einem Ehepaar aus Mannheim. Ein verdächtiger Geruch brachte die Beamten auf die Spur.

Stadt erteilt Stadion-Neubau des SV Waldhof Absage: Die Stadt Mannheim hat als Eignerin des Carl-Benz-Stadions Überlegungen eines Neubaus eine Absage erteilt. Der SV Waldhof soll seine Heimspiele auch im Falle eines Aufstiegs weiter hier austragen.

Tom Lehel zeigt Ludwigshafener Grundschülern, wie sie mit Mobbing umgehen sollten: TV-Moderator Tom Lehel erklärt Kindern in der Mozartschule in Rheingönheim, was sie tun sollen, wenn sie über Monate unter Druck gesetzt werden. Ein Schüler outet sich dabei als Opfer.

Heidelberger Autorinnen und Autoren verfassen Protestnote: Budget-Kürzungen von 60.000 Euro müssen allein die Literaturtage in zwei Jahren hinnehmen: Die Autorinnen und Autoren Heidelbergs sorgen sich um die Zukunft als Unesco-Literaturstadt.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen. Nur 3€ für 3 Monate!