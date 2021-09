Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer "Trinkertreff" Café Anker soll bleiben: Die Modellphase der Anlaufstelle für Trinker in Mannheim neigt sich dem Ende zu. Aber die Stadt will, dass das Café Anker bleibt. Dafür muss sie allerdings mehr Geld bereitstellen.

Gedenkveranstaltung zum Ludwigshafener BASF-Unglück vor 100 Jahren: Am 100. Jahrestag des bisher größten Unglücks der Geschichte der chemischen Industrie auf deutschem Boden haben BASF und die Stadt Ludwigshafen gemeinsam der Todesopfer und der damals verletzten Personen gedacht. 561 Menschen verloren am Mittwoch, 21. September 1921, ihr Leben.

Mannheimer Richter wirbt im Peloton-Markenstreit für Vergleich: Seit Monaten streiten sich der Leimener Unternehmer Michael Schmidt und das US-Unternehmen Peloton um die Nutzung einer Marke in Deutschland - jetzt läuft das Ganze vermutlich auf einen Vergleich hinaus.

Adler Mannheim empfangen Krefelder Pinguine: Die Adler Mannheim treffen am Dienstagabend in der heimischen SAP Arena auf die Krefelder Pinguine. Die Scheibe ist ab 19.30 Uhr im Spiel. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Rhein-Haardtbahn fährt bis April 2022 unplanmäßig: Wer von Mannheim oder Ludwigshafen Richtung Bad Dürkheim mit der Rhein-Haardtbahn unterwegs ist, den erwarten nicht ganz einfache Monate. Grund ist eine Sanierung.

Natur erleben, Thermalwasser genießen und Grabschätze entdecken: In unserem neuen Special finden sich alle Freizeit-Tipps in der Metropolregion.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.

Nur 3€ für 3 Monate!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2