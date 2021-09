Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Prozess um Vergewaltigung in Mannheimer Innenstadt gestartet: Vor dem Mannheimer Landgericht muss sich ein 40-Jähriger wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll seine Ex-Freundin in einer Tiefgarage vergewaltigt haben. Beim Prozess-Auftakt schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Wie Ludwigshafen im Jahr 2035 aussehen soll: Gemeinsam mit einem Bruchsaler Büro für Stadtplanung entwickelt die Ludwigshafener Verwaltung ein Konzept zukünftiger Flächennutzung. Gefragt sind auch die Bürger. Es geht ums Wohnen, um Natur, um Handel und um Nachhaltigkeit.

Was passiert mit Mannheims Druckwerkstätten in der Alten Feuerwache?: Der Streit um die Zukunft der Druckwerkstatt in Mannheims Alten Feuerwache dauert an. Während der Berufsverband BBK der Stadt weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert, wirft Bürgermeister Michael Grötsch dem BBK bei der Kompromisssuche Verweigerung vor.

Rhein-Neckar Löwen nach dem Frust mit neuem Fokus: Der Mannheimer Handball-Bundesligist will die Pleite beim Aufsteiger Hamburg nun mit einem Erfolgserlebnis gegen Benfica Lissabon verarbeiten - doch das wird schwer genug.

Biontech-Impfstoff wirksam und sicher bei jüngeren Kindern: Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat sich nach Angaben der beiden Unternehmen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als gut verträglich erwiesen und ruft eine stabile Immunantwort hervor.

Deutliche Entspannung der Corona-Lage in Mannheim - sinkende Werte auch in Heidelberg und im Kreis: In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich die Pandemielage jeweils entspannt. Dafür stiegen die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenauslastung im Land Baden-Württemberg leicht. Die Inzidenz sank leicht.

Zwischenzeitfestival in Mannheims Innenstadt nutzt Leerstände: Von Corona schwer gebeutelt wurden viele Ladenbesitzer, einige mussten aufgeben. Den Leerstand können zurzeit Künstlerinnen und Künstler nutzen - beim Zwischenzeitfestival.

