Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Waldhof Mannheim gewinnt Heimspiel: Beim 2:1-Sieg treffen Dominik Martinovic und Joseph Boyamba bereits vor der Pause und ebnen den Weg zu drei Punkten. Am Ende wird dennoch gezittert.

Oppauer suchen Gespräch mit der BASF: Fast 100 Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag ihre Anliegen thematisiert. Probleme sind die lauten, hellen Fackeln in der Nacht und Monteurswohnungen.

Bundestagsabgeordneter bedroht: Der Ludwigshafener Torbjörn Kartes (CDU) hat einen Drohbrief mit weißem Pulver erhalten. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter und den Hintergründen laufen.

Kleinkind in großer Gefahr: Kunde erhält in einer Apotheke im Stadtteil Friedrichsfeld falsches Medikament für eine Dreijährige. Zum Glück erreichen die Hinweise aus der Bevölkerung die Eltern rechtzeitig.