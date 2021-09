Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Hinter den Kulissen der Briefwahl in Mannheim: In Mannheim liegt die Quote der Briefwähler und Briefwählerinnen schon bei 37 Prozent - und könnte auf 50 Prozent steigen. Wir haben uns den Weg der Wahlbriefe im Briefzentrum Mannheim ganz genau angeschaut.

Mehr als 430 Corona-Fälle bei Ungeimpfen in Mannheim: In Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis hat das Corona-Infektionsgeschehen im Gegensatz zu Heidelberg abgenommen. Im Südwesten sind indes über 200 Menschen auf einer Intensivstation. Für Mannheim wurden zudem Zahlen zur Pandemielage in der Stadt veröffentlicht.

Entgleister Kesselwagen in Mannheim geborgen: Der im Mannheimer Rangierbahnhof entgleiste Kesselwagen ist geborgen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren rund 50 Stunden an den Sicherungs- und Bergungsarbeiten beteiligt.

Untreue-Prozess gegen Ex-Bilfinger-Manager: Mehr als eine halbe Million Euro Schaden soll ein ehemaliger Bilfinger-Mitarbeiter seinem Arbeitgeber verursacht haben. Zusammen mit einer Unternehmensberaterin steht er jetzt wegen Untreue in Mannheim vor Gericht.

Bombenverdachtspunkte in Feudenheim: Im Mannheimer Stadtteil Feudenheim wurden zwei Bombenverdachtspunkte entdeckt. Die beiden Punkte in der Nähe der Schleuse Feudenheim werden am Donnerstag, 23. September, von Experten untersucht.

Mannheimer Blumepeterfest abgesagt: Wegen hoher Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie kann die große Feuerio-Benefizveranstaltung am Wasserturm erneut nicht stattfinden. Und das bereits zum zweiten mal hintereinander.

