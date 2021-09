Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region: Spannung nach Südwestderby, Verwirrung um Blitzer, Impfaktionswoche

Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Bundestagswahlkandidaten und -kandidatinnen in der "MM"-Wahlarena: Am 19. September lädt der "MM" die Kandidierenden der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion ins Nationaltheater ein. Ein Überblick über Ablauf, Themen und wie Sie dabei sein können.

Versuchtes Tötungsdelikt in Bammental - Unterbringungsbefehl gegen 23-Jährigen: Bei einem Streit in Bammental sind am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einen Unterbringungsbefehl gegen den 23 -jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Mannheimer Mini-Mess "Fun & Food" startet am Samstag: Nach dem Erfolg der Premiere von „Fun & Food“ gibt es ab Samstag wieder eine Ausgabe der Oktobermess, deren Titel sie von der Originalveranstaltung abgrenzen soll. Auch das Riesenrad ist wieder dabei.

Handel in der Region Rhein-Neckar: Falls in Baden-Württemberg die neue Alarmstufe eintritt, wäre Shopping nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete mit Nachweis möglich. Viele Kunden würden dann wegbleiben, fürchten einige in der Branche. Auch am Nutzen der Regel gibt es Zweifel.

3G-Modell mit 9500 Zuschauern in der SAP Arena: Neue Corona-Landesverordnung lässt eine höhere Auslastung in der Mannheimer Multifunktionshalle zu. Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp zeigt sich erleichtert über die Landesverordnung.

Adler-Torhüter Endras fehlt fünf Wochen: Die Beinverletzung, die sich Mannheims Torhüter Dennis Endras im ersten Saisonspiel der Deutschen Eishockey Liga zugezogen hat, zwingt ihn zu einer längeren Pause.

Innenraumverbot und Geldstrafe für Waldhof-Sportchef Kientz: Sportchef Jochen Kientz vom SV Waldhof Mannheim ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre und einer Geldstrafe belegt worden. Kientz hatte im Derby gegen Kaiserslautern die Rote Karte gesehen.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.

Nur 3€ für 3 Monate!