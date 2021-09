Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Dreistufiges Warnmodell in Baden-Württemberg beschlossen: Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg tritt am Donnerstag in Kraft. Sollte sich eine Überlastung des Gesundheitssystems abzeichnen, gelten im Land strengere Regeln für ungeimpfte Menschen. Ein Überblick.

Infektionsgeschehen in der Region: Nach kurzzeitiger Entspannung hat das Infektionsgeschehen in Mannheim und Heidelberg wieder zugenommen. Im Rhein-Neckar-Kreis hielt der Trend der vergangenen Tage dagegen an. Die Kennwerte im gesamten Südwesten gingen zurück.

Nächste Schritte beim Fahrlachtunnel stehen fest: Die Stadt Mannheim hat eine Projektgruppe zum weiteren Vorgehen bei der Behebung der Sicherheitsmängel im Fahrlachtunnel errichtet. „Die einspurige Öffnung des Tunnels im Notbetrieb hat für uns höchste Priorität", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Ermittlungen gegen 49-Jährigen wegen entgleistem Kesselwagen in Mannheim: Ein mit einem giftigem Gas beladener umgekippter Kesselwagen hat in Mannheim am Dienstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Nun ermittelt die Bundespolizei gegen einen 49-Jährigen. Indes haben die Arbeiten vor Ort begonnen.

Fahrgastunterstände in Mannheim mit neuem Design: 524 Fahrgastunterstände wurden in der Quadratestadt in den letzten Jahren erneuert. Das Glas der Bus- und Bahnhaltestellen soll sich besonders gut an verschiedene Temperaturen anpassen können.

Firmen der Region drängen auf Recht zur Impfabfrage: Sind meine Mitarbeitenden gegen Corona geimpft? Das möchten viele Firmen aus der Region gerne wissen - doch nur wenige dürfen das abfragen. Die IHK Rhein-Neckar drängt auf Nachbesserungen.

Bergmann testet sich aus Corona-Quarantäne frei - Iskhakov verletzt: Lean Bergmann steht den Adlern Mannheim ab sofort wieder zur Verfügung. Der Stürmer wurde zwar vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet, er konnte die Quarantäne-Zeit allerdings verkürzen. Fehlen wird in den kommenden Wochen dagegen Angreifer Ruslan Iskhakov.

Waldhofs Rosspial will endlich wieder nach oben schauen: Wechselhaft war die Zeit beim SV Sandhausen. Nun hofft der Sommer-Neuzugang des SVW auf mehr Kontinuität und eine Spielzeit, in der sich die Buwe vorne festsetzen können.

