Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Strengere Corona-Regeln im Südwesten wohl ab Donnerstag: Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie angekündigt. Die überarbeitete Corona-Verordnung sei bereits in den Ressorts abgestimmt.

Infektionsgeschehen in der Region: Das Corona-Infektionsgeschehen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich ein wenig entspannt. Die Inzidenzen gingen am Dienstag jeweils zurück. Im gesamten Südwesten hat sich die Lage dagegen leicht verschärft.

Mannheim verliert seine mobilen Impfteams: Mit der Schließung der Impfzentren bis Ende September werden in Baden-Württemberg auch die mobilen Einheiten neu geordnet. Mannheim soll dann keine mobilen Impfteams des Landes mehr zur Verfügung haben.

Hopp-Unternehmen Curevac verkleinert Produktionsnetz für Covid-19-Impfstoff: Studienergebnisse des Covid-19-Impfstoffs von dem Tübinger Konzern fallen enttäuschend aus. Nach wie vor steht auch eine Genehmigung durch die Arzneimittelbehörde EMA aus. Jetzt werden Konsequenzen gezogen.

SAP- Mitarbeitende dürfen länger im Homeoffice bleiben: Die Beschäftigten des Walldorfer Softwarekonzerns dürfen noch bis Mitte 2022 grundsätzlich von zuhause aus arbeiten. Wer doch ins Büro kommt, muss bestimmte Vorgaben beachten.

Neues jüdisches Zentralarchiv in Heidelberg eröffnet: Es soll wichtiger Ort der Erinnerung und Bewahrung zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland dienen. Mit einem Festakt hat das Zentralarchiv seinen Umzug in neue Räumlichkeiten im Landfried begangen.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf dem Hockenheimring: Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen ist ein 63-Jähriger seinen Verletzungen noch am Unfallort erlegen. Der Biker war bei einer privaten Motosportveranstaltung gestürzt.

Download-Festival feiert Premiere am Hockenheimring mit Metallica: Ende Juni 2022 soll die Livemusik an den Hockenheimring zurückkehren. Nun gab der Veranstalter die ersten hochkarätigen Bands bekannt – wie auch die Ticketpreise.