Die Nachrichten des Tages für Mannheim: Die "MM"-Wahlarena zur Bundestagswahl, Mini-Mess, die Zukunft des Filmfestivals.

Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Die "MM"-Wahlarena zur Bundestagswahl im Video: Der „Mannheimer Morgen“ hat die Kandidierenden der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien ins Nationaltheater eingeladen. Die Antworten der Kandidaten auf die drängenden Zukunftsfragen sehen Sie in voller Länge hier.

Mannheimer Mini-Mess auf Neuem Meßplatz eröffnet: Von der Achterbahn bis zum Riesenrad ist wieder alles mit dabei. Wie Besuchende und Schausteller die Messe unter Coronabedingungen erleben.

Zukunft des Filmfestivals Ludwigshafen: MM-Redakteur Thomas Groß wagt in seinem Kommentar einen Ausblick mit vielen Fragezeichen. Wie es mit Zuschüssen für Kunst und Kultur weitergeht, ist offen.

Adler beim 3:0-Sieg in Berlin gnadenlos effizient: Die Mannheimer haben das Top-Spiel der Deutschen Eishockey Liga bei Meister Eisbären Berlin gewonnen.

Tiere schlagen Einbrecher in die Flucht: Ein Unbekannter ist in Maxdorf bei einem versuchten Einbruch in die Flucht geschlagen worden.