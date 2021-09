Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Filmfestival des deutschen Films in Ludwigshafen geht an diesem Sonntag zu Ende: Am letzten Abend wurden in drei Kategorien Filmkunstpreise vergeben - Veranstalter rechnen mit hohem Defizit.

Debatte: Warum ist Sprachpolitik für Parteien so wichtig, Herr Lobin? Islamunterricht in deutscher Sprache, die Nutzung des Gendersternchen, die Deutsch-Kompetenz von medizinischem Fachpersonal - Parteien nutzen die Sprache im Wahlprogramm.

In Ilvesheim startet die Reihe "Kultur im Dunkeln": Ab Ende September startet in der Schloss-Schule in Ilvesheim wieder die Veranstaltungsserie "Kultur im Dunkeln". Das Publikum lauscht der Musik, sieht aber nichts.

Zeitreise: Erfurt gilt seit dem Mittelalter als internationale Gartenbaumetropole. Heute zeugt ein in Deutschland einzigartiges Museum davon.