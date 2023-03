Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ende des Verkehrsversuchs - Das sagen Bewohner der Innenstadt: Von Nachhaltigkeit keine Spur - Anwohnerinnen und Anwohner in den Mannheimer Quadraten fürchten, dass das Projekt einer verkehrsberuhigten Innenstadt nun erst einmal auf Eis liegt. Das sagen sie.

Buga in Mannheim - Endspurt hat begonnen: Das Gärtner-Team auf dem Mannheimer Spinelli-Gelände arbeitet auf Hochtouren: 217 000 Frühjahrspflanzen werden derzeit per Lastwagen geliefert. Die Art der Bepflanzung soll bei den Buga-Besuchern eine Zweck erfüllen.

Walldorf - Warum Politiker die Haubenlerche mit einem Berggorilla vergleichen: Noch keine Katze wurde auf frischer Tat ertappt. Und doch betonen die Behörden im Rhen-Neckar-Kreis die Dringlichkeit einer Ausgangssperre für Stubentiger. Eine Klage dagegen läuft noch.

Unternehmer Harald Christ - Tarifkonflikte brauchen mehr konstruktiven Dialog: Für den Unternehmer und Ex-SPD-Schattenminister Harald Christ sind die deutschen Tarifrituale überholt. Der gebürtige Wormser bezeichnet in seinem Gastbeitrag ein Nachbarland als Vorbild.

Jubel in Blau-Schwarz - SV Waldhof Mit dem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen Ingolstadt rückt der SV Waldhof seinem Saisonziel erstmals nah. Der Traum vom Aufstieg in die 2. Liga lebt.

Wie die Polizei in Sandhofen Senioren vor Betrügern warnt: Die Maschen von Betrügern sind vielfältig. Vor allem ältere Menschen werden Opfer. Bei den Landfrauen im Mannheimer Stadtteil Sandhofen war jetzt die Polizei zu Besuch - mit einer eindringlichen Warnung.

Rhein-Neckar Löwen in Leipzig - Leichte Entwarnung beim Kader: Vor dem Spiel der Rhein-Neckar Löwen in Leipzig hatte der Tabellenführer zum Wochenbeginn noch einige Personalsorgen. Nun hat sich die Lage etwas gebessert, um einen ihrer Besten bangen die Löwen aber noch.

