Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So will Mannheim 2030 klimaneutral sein: Erst Streit, dann große Zustimmung: Wie die Stadtverwaltung Mannheims Klimaschutz-Aktionsplan gerettet hat - und warum er wahrscheinlich trotzdem scheitert

Das sind die Haushaltspläne 2023: Wie geht es 2023 in Mannheim weiter? Die sieben Fraktionen des Gemeinderats haben am Donnerstag ihre Schwerpunkte für den Haushaltsplan der Stadt vorgestellt. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Parteien

Spitzenreiter bei Spielabbrüchen: In einer Langzeitstudie des bfv liegt der Fußballkreis Mannheim auf Platz eins bei den Spielabbrüchen. Aber die Tendenz ist rückläufig

Verbot von Ponykarussells gefordert: Sind Ponykarussells auf Jahrmärkten Tierquälerei - oder nicht? Drei Mannheimer Gemeinderatsfraktionen sagen: Ja. Deswegen fordern sie gemeinsam deren Verbot in Mannheim

Lange Nacht der Clubs in Mannheim: Ein Ticket kaufen und überall feiern gehen: Am Samstag findet in Mannheim die Lange Nacht der Clubs statt. Welche Partys es dieses Jahr gibt und wieso auch Bars im Programm auftauchen

"MM"-Eishockey Podcast "Adler-Check": In der Länderspielpause hat sich bei den Adlern Mannheim einiges getan, das Kranken- und Verletztenlager hat sich gelichtet. Ein Spieler freut sich besonders darauf endlich zu zeigen, was er drauf hat

Michael Jacksons „Thriller“ wird 40: Mit "Thriller" hat Michael Jackson Musikgeschichte geschrieben. Zum Jubiläum kommt das meistverkaufte Album aller Zeiten neu heraus - mit bis heute unveröffentlichtem Material