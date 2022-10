Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Hängepartie in Sachen Klinikum stößt in Mannheim auf großes Unverständnis: Mit einem Verbund des Mannheimer Universitätsklinikums mit dem in Heidelberg Die Landesregierung will erst nochmal alles aufwendig prüfen lassen.

Wie es um die Meinungsfreiheit steht - das sagt ein Mannheimer Politikwissenschaftler: Wie frei fühlen sich die Deutschen in ihrer Meinungsäußerung? Richard Traunmüller spricht unter anderem über Trends und die Generationenfrage. Seine Forschungsergebnisse in Bezug auf Äußerungen zur Pandemie überraschen.

Vorwurf des versuchten Mordes - Busfahrerin wegen fehlender Maske attackiert: 15 Zentimeter war die Schnittwunde am Kopf lang. In Heidelberg wurde eine 73-jährige Frau von einer 27-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche geschlagen. Die Asylbewerberin muss sich nun vor Gericht verantworten.

Neuer Chef für die Polizei in Ludwigshafens nördlichen Stadtteilen: Ein Fußballfan folgt auf eine Handballerin - Johannes Freundorfer wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und damit Nachfolger von Katja Brill. Er ist verantwortlich für rund 100 Beamte.

Landesjazzfestival 2023 in Mannheim - sicher geplant ist noch nichts: Zurzeit fährt das Landesjazzfestival in Schwäbisch Hall ein großes Programm auf, das auch die Kassen klingeln lässt. Nächstes Jahr kommt die Veranstaltung dann nach Mannheim - und ist auf Geldgeber angewiesen.

Geflüchtete Wissenschaftlerin aus Russland forscht in Mannheim: Der ganz große Ansturm ukrainischer Studentinnen und Studenten ist an den Hochschulen ausgeblieben. Nun arbeitet aber auch eine russische Professorin an der Universität Mannheim.

Förderung der Energieeffizienz fällt geringer aus: Bei den momentanen und künftigen Energiepreisen denken viele Haus- und Wohnungsbesitzer an eine Modernisierung ihrer Immobilie. Doch seit Kurzem gibt es dafür weniger Geld vom Staat.

