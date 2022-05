Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Entdeckungsreise auf dem Weg zum neuen Mannheimer Stadtquartier Spinelli: Das Projekt FreiRaumLab bietet ein neuartiges Urlaubsziel an: Auf der Piazza Spinelli liegen Reiseführer aus, mit denen Interessierte 31 Orte in Käfertal erkunden können.

Auf der Piazza Spinelli an der Kirche St. Hildegard in Käfertal liegen jetzt Reiseführer aus. © Jansch

Erste Schule in Mannheim bietet Gratis-Periodenprodukte an: Ab sofort Gratis-Periodenprodukte am Moll: Warum ein Förderverein und Schüler ganz allein aktiv werden mussten, die Stadt Mannheim so etwas nicht finanziert - und andere Städte wie Landau oder Heidelberg schon weiter sind.

SV Waldhof gegen Türkspor Mannheim: Alle Fragen rund um das Landespokal-Finale zwischen dem SV Waldhof und Türkspor Mannheim.

Open-Fire-Cooking: Wie zwei Mannheimer in Berlin einen Trend kreieren: Tobias Beck und Paul Gerber sind in der Blumenau aufgewachsen. Anschließend zogen die beiden Köche durch die Welt und sammelten Eindrücke. Mitgebracht haben sie Feuer und Flamme. Im pfälzischen Wachenheim zeigen sie, was sie können.

Blutspendedienst besorgt, weil Zahl der Spender sinkt: Wertvoller roter Saft wird knapp: Die Nachfrage nach Blutkonserven steigt und die Zahl der Spender sinkt. Das Rote Kreuz schlägt daher Alarm. Die Konserven reichen derzeit nur für ein bis zwei Tage.

Die beliebtesten Freibäder in der Region: Wo lässt sich der Sommer besser genießen als am oder - besser - im Wasser? Zum Glück haben Mannheim und die Region diesbezüglich zahlreiche Freibäder zu bieten. Ein Überblick.

