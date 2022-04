Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

„Was kommt die nächsten 50 Jahre?" - SAP-Chef Christian Klein im Interview: Vorstandssprecher Christian Klein steht seit Oktober 2019 an der Spitze. Ein Gespräch über das Jubiläum von SAP, sein Verhältnis zu den Gründern - und bei welchem Verein in Mühlhausen er ab und zu mittrainiert.

Was SAP ausmacht: Zum 50. Geburtstag der SAP wollen wir zurück-, aber vor allem vorausblicken. Und erklären, was das Unternehmen ausmacht.

Persönliche Fragen an SAP-Chef Christian Klein im Video: Peinlichstes Erlebnis und die TSG Hoffenheim: Wir stellen Vorstandssprecher Christian Klein zum 50. Geburtstag von SAP fünf schnelle und persönliche Fragen.

Warum Mannheims Schulen bei der Aufnahme von Geflüchteten an Grenzen kommen: "Land unter" melden aktuell viele Mannheimer Schulen. Nicht nur wegen der Aufnahme von vielen geflüchteten Kindern aus der Ukraine kommen sie an ihre Kapazitätsgrenze. Und was sagt das Regierungspräsidium?

Immer wieder Ärger mit fremdem Müll beim Kleingartenverein Mannheim-Ost: Sie entsorgen Sperrmüll ordnungsgemäß per Container. Doch Fremde stellen beim Kleingartenverein Mannheim-Ost im Stadtteil Neuhermsheim häufig ihren Müll einfach dazu. Das macht viel Ärger und kostet Geld.

Eine Halle für Kunst auf Franklin? Stadt Mannheim arbeitet an Konzept: Die Stadt Mannheim bringt eine Halle auf dem Franklin-Gelände als Standort für Kunstinstitutionen ins Spiel. Das zuständige Dezernat teilt auf Anfrage mit, Zeitplan und Kostenschätzung seien „in Bearbeitung".

