Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Projekt auf Spinelli wird Teil der internationalen Bauausstellung in Heidelberg: Mannheim beteiligt sich mit einem Projekt zur Integration der Spinelli-Bürger in den Stadtteil Käfertal-Süd an der Internationalen Bauausstellung Heidelberg. Es ist nicht das einzige Gastprojekt aus der Quadratestadt.

Mannheim auf dem Weg zur vernetzten Stadt der Zukunft: In Mannheim hat der Aufbau eines Klimamessnetzes begonnen: Das ist eine Art Aufbruch in ein neues Zeitalter - in dem die Stadt zu einer Smart City werden soll. 20 Millionen Euro werden dafür investiert.

Mannheimer Ökonom Tom Krebs - „Wir brauchen Putins Erdgas“: Der Mannheimer Ökonom Tom Krebs warnt vor einem Boykott von russischem Erdgas. Ein solcher Schritt würde eine tiefe Rezession in Deutschland auslösen, die die Wirtschaft schädigen und Arbeitsplätze kosten würde.

Trotz neuer Fahrradstraße in Mannheim-Neuostheim weiterhin Streit um Radverkehr: Die neue Fahrradstraße am Paul-Martin-Ufer im Mannheimer Stadtteil Neuostheim ist fast fertig, der Streit um die Radverkehrsführung ist es noch lange nicht. Im Bezirksbeirat gab es nun erneut Debatten um das Thema.

Bessere Unesco-Literaturstadt - Heidelberger Literaturschaffende legen Konzept vor: Buchstaben in der Stadt und ein Quartier für verfolgte Autoren aus aller Welt: Eine Arbeitsgruppe Heidelberger Autoren hat ein Konzept erarbeitet, wie der Titel "Unesco Literaturstadt" mit Leben gefüllt werden kann.

Geflüchtete stehen plötzlich bei Mannheimer vor Haustür: Der Pflegedienstleiter Panajotis Neuert wird zuhause von vier Geflüchteten überrascht. Ohne zu Zögern er nimmt sie auf - und schildert jetzt seinen turbulenten Alltag.

Ludwigshafener Tafel - Wie zwei Seniorinnen seit bald 20 Jahren Bedürftigen helfen: Gerda Hahn und Christa Pflock sind über 80 und gehören seit dem ersten Tag zum Helfer-Team der Ludwigshafener Tafel. Für ihr langjähriges Engagement sind sie jetzt gewürdigt worden. Was treibt sie an?

