Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum die Mannheimer Jugendherberge ein zweites Rathaus ist: Bis zu 100 Geflüchtete aus der Ukraine kommen täglich in der Mannheimer Jugendherberge an. Nach 48 Stunden sollen sie an private Haushalte weitervermittelt werden - vorher absolvieren sie sieben Stationen.

Ein Sponsor, der Fragen aufwirft: Seit dieser Saison wirbt die Immobilienfirma Tiberius auf dem Trikot des SV Waldhof, doch das Geld steht offenbar noch aus.

Unterkünfte, Wohnungen, Hotels: Um ausreichend Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen zu können, lotet die Stadt Ludwigshafen zahlreiche Möglichkeiten aus. Eine große Herausforderung, wie die Stadtspitze berichtet.

Warum Neustadt sich gegen Speyer bei der Vergabe der Landesgartenschau durchsetzte: Im Rennen um die Ausrichtung im Jahr 2027 überzeugt das Neustadter Konzepz "Sprung ins Grüne" die Landesregierung am ehesten. In Speyer feiert eine Bürgerinitiative die Niederlage der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Grausames Verbrechen am Rangierbahnhof Mannheim vor 77 Jahren: Kurz vor der Befreiung Mannheims durch die Amerikaner 1945 werden am Rangierbahnhof ausländische Zwangsarbeiter von der Feldgendarmerie ermordet. Die Täter werden für das Verbrechen nie zur Verantwortung gezogen.

Greenpeace fordert Biosprit-Verbot: Weil weltweit Lebensmittelknappheit droht, soll Getreide nach Ansicht von Umweltschützern auf Tellern statt in Tanks landen. Ethanolhersteller CropEnergies greift die Forderung nach einem Biosprit-Verbot zu kurz.

Streit um Pflanzkübel auf der Spielstraße gibt: Der Tannhäuser Ring ist eine ruhige Wohnstraße im Mannheimer Stadtteil Niederfeld. Doch es gibt Streit um Pflanzkübel, die ein Anwohner am Straßenrand aufgestellt hat, damit dort keine Autos geparkt werden können.

Stas (v.l.), Yaroslay und Evgeniya haben sich auf der Flucht kennengelernt. © Stefanie Ball

