Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Tiere kommen in das Südamerikahaus des Mannheimer Luisenparks: Es steht nur noch das Stahlgerippe vom einstigen Schmetterlingshaus im Luisenpark. Bis in etwa einem Jahr soll der von 1986 stammende Anbau des Pflanzenschauhauses zu einem Südamerikahaus umgebaut und erweitert werden.

Mannheims Unirektor Thomas Puhl zum "Rektor des Jahres" ausgezeichnet: Der Deutsche Hochschulverband hat Thomas Puhl als „Rektor des Jahres“ ausgezeichnet. Der 67-Jährige spricht über den Preis, komplizierte Themen der vergangenen Monate - und seine Zukunft.

Akteure in der Rhein-Neckar-Region über Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr: Wegen hoher Sprit- und Energiepreise hat der Bund ein Entlastungspaket beschlossen, das auch einen vergünstigten Nahverkehr vorsieht. Der VRN und die RNV sehen noch viel Klärungsbedarf.

Diese Autobahnbaustellen gibt es in den nächsten Monaten in der Rhein-Neckar-Region: Die Tage werden länger, das Wetter besser. Damit beginnt die Bausaison entlang der Autobahnstrecken. Auch im Südwesten startet die Autobahn GmbH mit 47 neuen Baumaßnahmen, 7 weitere Bauprojekte werden fortgesetzt.

Mannheimer Künstlerin malt Bilder für mehr Frauenrechte: Ihre Kunstwerke prangern Themen wie das Patriarchat, ungleiche Bezahlung und eingefahrene Erziehungsrollen an: Noch den ganzen April über sind Nathalie Röders Bilder in der Dankbar im Mannheimer Jungbusch zu sehen.

Neue Touren mit Rad oder zu Fuß sollen "mehr Lust auf Ludwigshafen" machen: Sie sind gewissermaßen der Gegenentwurf zu den „Ugliest City Tours“, mit denen sich Ludwigshafen seit einigen Jahren selbst auf den Arm nimmt. Zehn verschiedene Führungen sollen zu den schönsten Stellen in der Stadt führen.

Das ist das Programm des Heidelberger Queer Festivals: Das 2009 gegründete Festival vom 4. bis 28. Mai will Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt setzen. Zur Festival Opening Show können sich Besucher auf die Electroclash-Ikone Peaches freuen.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!