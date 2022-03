Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Abgebranntes Relaishaus in Mannheim-Rheinau bleibt vorerst Ruine: Bei der Erhaltung oder Wiederherstellung des abgebrannten historischen Relaishauses in Mannheim-Rheinau kommt die Stadt nicht weiter. Der Eigentümer sitzt im Gefängnis.

Kommentar zum Relaishaus Mannheim-Rheinau: Konstantin Groß ist zuversichtlich, dass es am Ende eines langen Prozesses eine gute Lösung für das abgebrannte denkmalgeschützte Relaishaus in Mannheim-Rheinau geben wird.

In Erinnerung an Fußball-Legende Sepp Herberger: Zum 125. Geburtstag der verstorbenen Fußball-Legende Sepp Herberger kommen in Hohensachsen viele bekannte Gesichter aus dem Fußball zusammen, auch von der DFB-Delegation.

Waldbaden in Mannheim: Würzige Gehölzluft, Naturgeräusche oder Erfühlen von Holz und Moos - beim Waldbaden sind alle Sinne beteiligt. Unsere Reporterin war mit dabei - und fand heraus, was Waldbadeneulinge und -junkies über den Trend denken.

Commerzbank-Chefvolkswirt äußert sich zum Ukraine-Krieg: Durch den Krieg leidet auch die enge Kooperation zwischen China und dem Westen, sagt der Ökonom Jörg Krämer. Das werde für Finanzmärkte und Anleger nicht ohne Folgen bleiben.

Waldhof sorgt trotz Minimalismus für Fußball-Volksfest: Nach dem teilweise mühsamen 2:0 beim Landesligisten Wagenschwend fehlt dem SV Waldhof noch ein Sieg zum DFB-Pokal. Andere Drittligisten wie Würzburg oder 1860 München scheiterten dagegen.

Putzaktion in Ladenburg erfolgreich: Die Putzaktion „Ladeberg g'hert gekehrt" ist zurück. Nach der Corona-bedingten Zwangspause war das bürgerschaftliche Großreinemachen nötiger denn je. Nahezu 100 Aktive waren dabei - auch Paddler und DLRG auf dem Neckar.

