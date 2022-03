Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Flüchtling aus ukrainischem Parlament in Mannheim: Ein langjähriger Jurist aus dem Kiewer Parlament und seine Frau, eine Hochschulrektorin, sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und in Mannheim gelandet. Doch plagt sie ein schlechtes Gewissen.

Erste Mindgolf-Anlage Deutschlands in Mannheim eröffnet: Es ähnelt Minigolf, ist aber ein bisschen anders: In Mannheim wurde jetzt die erste Mindgolf-Anlage Deutschlands eröffnet. Wie die Bahnen zu spielen sind, muss man selbst rausfinden.

Meinungen zum kostenlosen ÖPNV Heidelberg: In Heidelberg ist die Fahrt mit Bussen und Bahnen an diesem Samstag kostenlos. In der Stadt sind viele Menschen unterwegs und äußern ihre Meinung zum kostenlosen ÖPNV-Angebot.

Chako Habekost wird 60: Christian Habekost wird am 27. März 60 Jahre alt, freut sich auf sein neues Programm "Life Is Ä Comedy" und feiert mit Ehefrau Britta in London.

Martin Kemmet ist neuer Heddesheimer Bürgermeister-Kandidat : Für eine Kandidatur hat sich Martin Kemmet erst im zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Heddesheim entschieden. Im Interview erläutert der frühere CDU-Fraktionschef seine Motivation.

Edingen-Neckarhausen und Land mahnen Geld von Fischerei an: Seit Jahren wartet die Gemeinde Edingen-Neckarhausen auf einen zugesagten Zuschuss für den Bau der Fischkinderstube. Jetzt hat auch das Land die Sportfischer aufgefordert, das Geld auszuzahlen.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!