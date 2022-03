Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vorverkaufsstart für den Mannheimer Maimarkt: Nach zwei Jahren Pause startet der Mannheimer Maimarkt Ende April wieder. Alle wichtigen Infos zum Vorverkauf, Terminen, Eintrittspreisen und dem veränderten Aussehen der großen Regionalmesse.

Eisenbahnbrücke "Suezkanal" wird erneuert: Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über der Tunnelstraße – im Volksmund „Suezkanal“ genannt - soll nach Ostern beginnen. Das wird laut und staubig - aber es sollen trotz Großbaustelle keine Züge ausfallen.

Vorplanung für viergleisigen Ausbau abgeschlossen: Die Deutsche Bahn informiert über den aktuellen Stand beim Abschnitt Friedrichsfeld – Heidelberger Hauptbahnhof. Ein Entwurfs- und Genehmigungsverfahren kann starten.

Prozess um Messer-Angriff im Schlossgarten erneut unterbrochen: Das Coronavirus attackiert auch Terminpläne. Zum Beispiel in Strafprozessen wie in dem um den Messer-Angriff im Schlossgarten in Mannheim. Die Strafverfahren-Sonderregel wurde nun bis 30. Juni verlängert.

Gäste aus Russland kommen nicht zum Ludwigshafener Inselsommer: Was macht der Krieg in der Ukraine mit dem Kulturaustausch zwischen Russland und Deutschland? Der Verein Kultur Rhein-Neckar bemüht sich trotz ausbleibender Gäste um Fortführung des Dialoges zwischen den Kunstschaffenden.

Interview mit Regisseurin Kara: "Wie viel Wahrheit kann man der eigenen Familie zumuten“? Nach 30 Jahren harter Arbeit erfüllt sich Hüseyin Yilmaz den Traum von der Eigentumswohnung. Doch bevor seine Familie eintrifft, stirbt er an einem Herzinfarkt. Das ist der Ausgangspunkt von "Dschinns", das jetzt von Selen Kara am NTM gezeigt wird - ein Gespräch.

Debatte über Festival an der Blies: Nach Anwohnerbeschwerden lässt Ortsbeirat prüfen, ob die Musikgroßveranstaltung an einen anderen Ort verlegt wird.

