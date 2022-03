Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bundesgartenschau in Mannheim - das Spinelli-Gelände blüht langsam auf: Gut ein Jahr vor Beginn der Bundesgartenschau in Mannheim zeigt ein Rundgang auf dem Spinelli-Areal viele Veränderungen. „Es geht mit großen Schritten voran“, sagt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Veranstaltung.

Gefährliche Kreuzung sorgt für massiven Ärger im Bezirksbeirat Mannheim-Käfertal: Die stark befahrene Kreuzung Waldstraße/Wasserwerkstraße ist ein großer Streitpunkt: Eine beantragte Debatte im Käfertaler Bezirksbeirat wurde unterbunden. Die Kreuzung dient unter anderem als Schulweg für Grundschulkinder.

Klinikum-Beschäftigte in Mannheim drängen auf Fusion mit Heidelberg: Bei einer Kundgebung am UMM ist Klarheit über das Zusammengehen mit dem Klinikum in Heidelberg gefordert worden. Kritik gab es an der zögerlichen Haltung der Politik - vor allem von Ministerpräsident Kretschmann.

SV Waldhof macht im Verbandspokal keine Experimente: Fußball-Drittligist Waldhof bestreitet das Halbfinale um den BFV-Pokal beim Landesligisten SV Wagenschwend mit dem kompletten Kader und überlässt nichts dem Zufall. Die 1500 Tickets im Odenwald sind bereits ausverkauft.

Ärztlicher Direktor des Ludwigshafener Klinikums kritisiert Corona-Politik: Der Ärztliche Direktor des Ludwigshafener Klinikums, Günter Layer, ist genervt von den Corona-Problemen im Klinikalltag. Dies betrifft unter anderem den Krankenstand der Belegschaft.

Wo Ludwigshafener Paare nach Schließung des Rathaus-Centers jetzt heiraten: Bürgerbüro, Rentenstelle und Standesamt Ludwigshafen sind vor drei Monaten aus dem Rathaus ausgezogen. Die Stadt zieht eine erste Bilanz - und diese fällt vor allem mit Blick auf das neue Trauzimmer positiv aus.

Was den Nationaltheater-Hausautoren Pat To Yanan Science Fiction fasziniert: Im Interview spricht Pat To Yan, Hausautor im Nationaltheater Mannheim, über sein Stück „Sound Everywhere In The Universe", das diesen Freitag Premiere feiert.

Spargelernte in der Pfalz so früh wie lange nicht mehr: Drei Wochen früher als im Vorjahr startet in der Pfalz die Spargelsaison. Ab 4. April rechnet Pfalzmarkt mit größeren Erntemengen, die dann von Mutterstadt aus nach ganz Deutschland geliefert werden.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!