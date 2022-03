Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

342 Ungeimpfte in Mannheimer Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen: Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind insgesamt 342 Ungeimpfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Einrichtungen gemeldet worden. Mit Betretungsverboten ist - wenn überhaupt - nicht vor dem Sommer zu rechnen.

Weniger Gas könnte laut BASF zum Stillstand im Werk Ludwigshafen führen: Wie sich ein möglicher Lieferstopp für Erdgas aus Russland auf den Chemiekonzern auswirken würde.

Buga 2023 - So soll der Beitrag der Kirchen aussehen: Ein begrünter Kirchturm, eine Klanginstallation im Kreuzgang: Die evangelische und die katholische Kirche präsentieren ihren Beitrag zur Buga 2023 auf dem Spinelli-Gelände.

Wie es mit dem Ppppodcast weiter geht: Ein Kollege, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und eine Hörerin, die nun weiß, wie sie mit Stottern umgehen kann: Sebastian Koch und Karsten Kammholz blicken auf zwei Staffeln zurück - und verraten, was in der dritten anders wird.

Fauler Pelz - Stadt Heidelberg und Land weiter auf Konfrontationskurs: Die Stadt Heidelberg gibt ihren Widerstand gegen die vorübergehende Nutzung des alten Gefängnisses Fauler Pelz als Entzugsklinik für Straftäter nicht auf. Deshalb soll sie für dieses Projekt baurechtlich entmachtet werden.

Plötzlich ukrainische Hausgemeinschaft: In einem Ausbildungswohnheim für Rettungssanitäter in Mannheim-Käfertal sind quasi über Nacht 125 Menschen aus der Ukraine untergebracht worden. Ein Besuch zeigt, welche Herausforderungen damit für alle Beteiligten verbunden sind.

Corona-Regeln - Was jetzt für Beschäftigte in der Region gilt: Gesetzliche Homeoffice-Pflicht und 3G-Kontrollen am Werkseingang - diese Regeln sind gerade weggefallen. Unternehmen sollen nun selbst entscheiden, wie sie einer Ausbreitung des Corona-Virus vorbeugen.

Get Well Soon - Auf dem neuen Album „Amen“ entdeckt Konstantin Gropper das Prinzip Hoffnung: Krieg, Pandemie, Krise - ausgerechnet jetzt entdeckt der Mannheimer Get-Well-Soon-Kopf Konstantin Gropper auf seinem sechsten Studioalbum den Optimismus.

