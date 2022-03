Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stahlteile für elf Meter hohen Panoramasteg in Mannheim eingetroffen: In Finnland wurde der Stahl gefertigt, in Brandenburg die Teile montiert. Jetzt sind per Schwertransport die ersten tonnenschweren Teile des Panoramastegs am Mannheimer Aubuckel angekommen.

"Garten der Partnerstädte" im Mannheimer Luisenpark: Der ehemalige Irisgarten im Luisenpark wird bis zur Bundesgartenschau 2023 in Mannheim umgebaut. Über 800 Quadratmeter stehen zur Verfügung.

Grün-Weiss Mannheim und Sportregion trauern um Meister-Trainer Helmut Lüthy: Die Sportregion Rhein-Neckar und die nationale Tenniswelt ist um eine große Persönlichkeit ärmer. Helmut Lüthy ist wenige Tage nach seinem 83. Geburtstag seiner schweren Lungenkrankheit erlegen.

Große Irritation beim TV Käfertal - plötzlich droht der Abriss: „Für den Abriss müssen die bestehenden Leitungen getrennt werden“, heißt es in einem Schreiben der MVV an den Club. Ein Abriss ist seitens des Mannheimer Sportvereins jedoch nicht geplant.

Mannheimer ZEW fordert höhere Zinsen im Kampf gegen die Inflation: Der ZEW-Experte Friedrich Heinemann fordert von der US-Zentralbank Fed mehr Härte im Kampf gegen die Inflation. Eine Gefahr für die Weltwirtschaft sieht er aber nicht.

Theresia Bauers Wunsch nach OB-Kandidatur reifte mehrere Wochen: Bei aller Liebe zum Ministeramt - das Pendeln nach Stuttgart wird sie eher nicht vermissen, gibt die passionierte Radlerin Bauer zu. „Als Oberbürgermeisterin könnte ich sehr viel mehr Wege auf dem Rad absolvieren“, sagt sie.

Schnakenjäger starten – noch – ruhig in die Saison: Mit dem Frühjahr beginnt auch die Saison für die Schnakenjäger. Vereinzelt sind bereits Einsätze mit dem Hubschrauber nötig. Doch noch ist es ruhig. Wie es weitergeht, hängt vom Wetter ab.

