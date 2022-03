Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So erlebte eine Ukrainerin die ersten Kriegstage: Olena Yykhymovyeh ist mit ihrer Tochter Schytomyr geflohen, nachem die russischen Raketen von ihrem Wohnort aus sichtbar waren. Im Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" weint sie Tränen der Angst und des Zorns auf Wladimir Putin.

CDU-Sicherheitsexperte Lamers - „Wir brauchen UN-Blauhelme“: Der langjährige CDU-Verteidigungs- und Sicherheitsexperte Karl A. Lamers glaubt nicht, dass Russlands Präsident Wladimir Putin derzeit an ernsthaften Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine interessiert ist.

Ludwigshafener Polizei versteigert Asservate - das sind die skurrilsten Verkäufe: Unter bestimmten Umständen darf die Polizei in Rheinland-Pfalz beschlagnahmte oder sichergestellte Gegenstände versteigern. Das Präsidium in Ludwigshafen macht davon rege Gebrauch. Auch Diebesgut wird verkauft.

Kurpfalz Distillers brennen Gin aus dem eigenen Keller: Hinter Start-up-Unternehmen stellt man sich meistens junge Menschen vor. Dass man selbst nahe am Ende der beruflichen Karriere noch den Impuls zu einer Gründung haben kann, zeigen die „Kurpfalz Distillers" aus Plankstadt.

Wissenschaftsministerin Bauer will OB in Heidelberg werden: Es wäre der erste Abgang aus Kretschmanns drittem Kabinett. Forschungsministerin Bauer will nach fast elf Jahren nochmal etwas anderes machen. Sie strebt in ihrer Heimatstadt auf den Rathaussessel.

Ludwigshafen bereitet sich auf Versorgung traumatisierter Flüchtlingskinder vor: Die Ludwigshafener Verwaltung stellt sich darauf ein, dass mit der aktuellen Fluchtbewegung aus der Ukraine auch traumatisierte Jungen und Mädchen in der Stadt ankommen – und will entsprechende Hilfsangebote machen.

„Deutschlands bestes Jugendsinfonieorchester“ lässt die christuskirche jubeln: Seit drei Jahren haben die Jugendlichen des Jugendsinfonieorchesters Mannheim kein richtiges Konzert mehr gegeben. Nun aber beweist das Ensemble unter Dirigent Jan-Paul Reinke, dass Corona der Qualität nichts anhaben konnte.

