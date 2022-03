Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Hilfe für Geflüchtete - Unterwegs mit Mannheims Bahnhofshelfern: Manche Geflüchtete wollen vom Mannheimer Hauptbahnhof aus weiterfahren, andere landen aus Versehen hier. Und wieder andere wissen gar nicht, wo sie hinwollen. Für sie alle sind die Mannheimer Bahnhofshelfer da. Ein Besuch.

Mannheimer Familie gibt Flüchtlingen aus der Ukraine Zuhause: Die Holzmeisters leben in Mannheim, die Yurchenkos in Kiew. Dann beginnt Wladimir Putin einen Angriffskrieg auf die Ukraine - die Yurchenkos müssen fliehen. Zwei Geschichten, ein Schicksal.

Die Benz-Baracken - ein sozialer Brennpunkt in Mannheim: Eigentlich gibt es sie nicht mehr, doch in den Herzen vieler Menschen leben die Benz-Baracken weiter: Zeitzeugen erinnern sich im Marchivum an ihre Kindheit in Armut und ohne Perspektiven.

Stuttgarter Büro überzeugt Jury bei Architektenwettbewerb für Heidelberger Heiliggeistkirche: Wie kann der Innenraum der Heiliggeistkirche mehr "aus einem Guss" wirken? Ein Architektenbüro fand eine Lösung: Durch Anheben des Kirchenbodens.

Sind Krone und Amt noch zeitgemäß? - Weinkönigin im Wandel: Am 7. Oktober wird zum 84. Mal die neue Pfälzische Weinkönigin gewählt. Das Amt sich mit den Jahren starkt verändert. Die Geschichte eines Amts und der Frauen dahinter, die viel mehr sind als bloße Krönchenträgerinnen.

Was die Parteien in Hedddesheim zum Wahlausgang sagen: Heddesheim hat gewählt, die Nachfolge von Bürgermeister Michael Kessler entscheidet sich aber erst in der zweiten Runde. Wir haben die Vorsitzenden der Parteien gefragt, was sie zum Ergebnis sagen.

