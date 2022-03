Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demenzkranker stirbt nach fast fünf Wochen in Mannheimer Klinik: Ein schwer Demenzkranker hat nach seiner Einlieferung in eine Mannheimer Klinik stark abgebaut und ist gestorben. Ein enger Freund kritisiert, dass das Krankenhaus bei Ausnahmen vom Besuchsverbot nicht großzügiger war.

Löwen spielen die Außenseiterkarte vorm Duell gegen den SV Waldhof: Der TSV 1860 München hat einen Lauf. Vor dem mit Spannung erwarteten Verfolgerduell der 3. Liga beim SV Waldhof schieben die Bayern aber dem SVW die Favoritenrolle zu.

Wo in Mannheim gutes Brot gebacken wird: Weizen? Roggen? Harte Kruste? Was macht ein gutes Brot aus? Wir haben Bäckerinnen und Bäcker aus Mannheim gefragt, worauf sie in ihrer Backstube schwören.

Wandern mit Odenwälder Mundart im Weschnitztal: Im Weschnitztal gibt es ein neues Ausflugsziel: Bei den sechs Stationen entlang der Route lassen sich Audiobeiträge in Odenwälder Mundart abspielen - der Wanderweg widmet sich ganz dem Dialekt.

Mannheimerin veröffentlicht Fantasy-Roman Mit "World auf Prisoners: Du gehörst mir!" hat die Mannheimerin Daniela Krug ihren ersten Roman veröffentlicht - und bereits Exemplare verkauft.

Mannheimerin nimmt bei TV-Sendung „Leben leicht gemacht“ mehr als 40 Kilo ab: Um abzunehmen hat Alisa aus Mannheim an der SAT.1-Show „Leben leicht gemacht – The biggest loser“ teilgenommen. Auf der griechischen Insel Naxos lernte sie von prominenten Coaches, was zutun ist.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Im Eingangsbereich weisen Zettel auf das nach wie vor geltende Besuchsverbot hin. © Christoph Blüthner

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren