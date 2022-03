Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie psychisch erkrankten Geflüchteten in Mannheim geholfen wird: Manche schwer psychisch kranken Geflüchteten kommen in Mannheim mit Medikamenten gerade noch für eine Woche an, andere leiden unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Was diese Menschen jetzt vor allem brauchen.

Der Ukraine-Krieg weckt bei Älteren in Mannheim schmerzhafte Erinnerungen: Drei Mannheimerinnen und Mannheimer erinnern sich - nicht unbedingt aus freien Stücken. Es sind die täglichen Nachrichten aus der Ukraine, die die Bilder vom Krieg wachrufen - und "erschreckende Parallelen" aufweisen.

Eine Mannheimer Initiative will noch vor der Buga den Marktplatz aufwerten: Vier Vereine aus Mannheim machen Vorschläge, um den Marktplatz in den Quadraten noch vor der Bundesgartenschau zu verschönern. Unter anderem plädieren sie für wieder sprudelndes Wasser im Brunnen.

Burgen, Weinreben und grüne Hügel - sieben empfehlenswerte Wanderwege in der Pfalz: Ob anspruchsvolle Tagestouren oder Ausflüge mit kleinen Kindern - der Pfälzerwald und die angrenzende Rheinebene eignen sich perfekt zum Wandern. Eine Tourismusexpertin empfiehlt sieben schöne Routen.

Wie ein Capitol-Abend ukrainischen Geflüchteten helfen soll: Capitol-Chef Thorsten Riehle will am 12. April lokalen Musikgrößen sein Veranstaltungshaus zur Verfügung stellen. Was er genau plant, erzählt er im Podcast "Mensch Mannheim" mit "MM"-Chefredakteur Karsten Kammholz.

Heidelberger Masterplanung fürs Neuenheimer Feld lässt Erschließung noch offen: Mehr als vier Jahre haben sich Stadt, Uni, Land und Bürger mit der möglichen Entwicklung des Neuenheimer Feldes beschäftigt. Nun haben sie den Haken drangemacht - und Fragen offengelassen.

Mehr als 9600 Heddesheimer sind zur Wahl aufgerufen: Heddesheim entscheidet an diesem Sonntag über seinen neuen Bürgermeister. Mehr als 9600 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen. Mehr als ein Viertel hat bereits Briefwahl beantragt.

