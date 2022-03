Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Lilli-Gräber-Halle in Mannheim: Bei einen Vor-Ort-Termin haben Mitarbeiter der Stadt und Vertreter von Mannheimer Hilfsorganisationen die Räumlichkeiten im Stadtteil Friedrichsfeld vorgestellt. Auch das Thema Infektionsschutz spielt eine Rolle.

Wie Mannheim heizt, wo das Fernwärmenetz ausgebaut werden soll, warum es gegen die Abhängigkeit vor russischem Gas schützt - und weshalb die MVV ihren Kunden mittelfristig kein Erdgas mehr liefern will. Ein Überblick.

Das denken Mannheimerinnen und Mannheimer über einen möglichen Tankrabatt: Der hohe Spritpreis trifft auch viele Mannheimerinnen und Mannheimer. Während manche einen Tankrabatt begrüßen würden, halten andere ihn für Populismus und fürchten, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation Kapital schlagen.

Mannheimer Friedenshymne für Ukraine-Geflüchtete: Am 28. März findet eine Spendengala im Mannheimer Palazzo statt, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko soll zugeschaltet werden - und eine Mannheimer Friedenshymne feiert Weltpremiere.

Eishockey-Podcast "Adler-Check": Warum haben die Adler Markus Hännikäinen verpflichtet? Eine Einschätzung zum finnischen Sturm-Neuzugang gibt es in der neuen Folge des Adler-Podcasts, der eine weitere Neuerung parat hat.

Zeitschrift "Brigitte" bezeichnet Mannheimer Modehaus Engelhorn als "Kathedrale des Luxus": KaDeWe in Berlin, Selfridges in London, Engelhorn in Mannheim? Die "Brigitte" erwähnt das Traditionsgeschäft in einem Artikel über luxuriöse Kaufhäuser - ob sich das Unternehmen selbst auch so sieht?

Chako Habekost spielt erstmals autobiografisches Programm: Im Gespräch mit dieser Redaktion gibt der in Mannheim geborene Kabarettist erste Einblicke in die neue Show „Life Is Ä Comedy". Offizielle Premiere ist am 28. Mai im Capitol. Der Vorverkauf läuft.

