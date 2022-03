Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Einige Mannheimer Supermärkte begrenzen Abgabe von Öl und Mehl: In einigen Mannheimer Supermärkten ist die Abgabe von Öl und Mehl begrenzt worden. Der Krieg in der Ukraine und die Spritpreise könnten für eine erhöhte Nachfrage gesorgt haben. Nun bleiben Regale leer.

Mehrheit der Abgeordneten aus der Metropolregion gegen Impfpflicht: An diesem Donnerstag debattiert der Bundestag über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene. Wir haben 20 Abgeordnete aus der Region dazu befragt. Die Meinungen unterscheiden sich zum Teil klar.

Straßenbaumaßnahmen 2022 im Rhein-Neckar-Kreis: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat ein dickes Paket geschnürt: 33 Millionen Euro investieren Bund und Land dieses Jahr in den Straßenbau des Rhein-Neckar-Kreises. Die B38 bei Weinheim soll fertig werden.

Protestbrief gegen Impfpflicht von Mitarbeitern der Heidelberger Uniklinik: 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik haben einen Brandbrief unterzeichnet und sprechen sich gegen die Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht aus. Zwei Initiativen stecken hinter der Aktion.

Wie in Mannheims Kitas und Schulen über den Ukraine-Krieg geredet wird: Kitas und Schulen stehen vor der Herausforderung, den Krieg altersgerecht im Unterricht aufzugreifen und mit Kindern über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Aber auch Eltern sollten darüber sprechen, raten Experten.

Wie lange reicht das Heidelberger Ankunftszentrum noch aus?: 1.500 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Patrick-Henry-Village in Heidelberg inzwischen untergebracht. Jeden Tag kommen weitere hinzu. Doch die Kapazität ist schon jetzt nahezu erschöpft. Ein Besuch vor Ort.

Als Eisstockschießen in Mannheim der große Renner war: Für tatsächlich drei verschiedene Vereine ging Charlotte Peters in Mannheim dem Eisstockschießen nach - und das erfolgreich im In- und Ausland. Für unsere Serie "Erinnerungen an den Friedrichspark" blickt sie zurück.

Sorge vor Großbaustelle beim ThomasHaus in Mannheim-Neuhermsheim: Der Umzug der Bewohner des Alten- und Pflegeheims ThomasHaus startet: Bis April sollen mehr als 100 Menschen auf andere Häuser der Heimstiftung verteilt werden. Anlieger fürchten derweil die Großbaustelle.

In Penny-Märkten wird bei einigen Ölsorten nur noch eine Flasche pro Einkauf abgegeben. Drei Flaschen Sonnenblumenöl sind hier noch da. © Steffen Mack