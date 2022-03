Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim rechnet mit mehreren tausend Geflüchteten: Aktuell leben in Mannheim rund 600 Geflüchtete aus der Ukraine - die Stadtverwaltung rechnet in den nächsten Wochen mit zehn Mal so vielen. Im Gemeinderat ging es darum, was jetzt am dringendsten gebraucht wird.

Mannheimer Kepler-Gemeinschaftsschule setzt Zeichen für Frieden: Ein großes Peace-Zeichen auf dem Pausenhof, gebildet aus Hunderten Schülerinnen und Schülern: Damit setzen Kinder und Jugendliche der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule ebenso ein Zeichen für den Frieden wie mit Musik und Texten.

Betriebe unterstützen Sanktionen gegen Russland: In den Corona-Krisenbranchen ist die Furcht vor der Pleite nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine besonders groß. Die Firmen erwarten in diesem Jahr Verluste. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Universität Mannheim.

Der Feudenheimer Wasserturm sucht Käufer: Eine außergewöhnliche Immobilie in Mannheim steht zum Verkauf: der Feudenheimer Wasserturm. Die Wohnung in luftiger Höhe und dazu ein Bungalow im Erdgeschoss haben allerdings ihren Preis.

Warum die Fische aus dem Weiher im Ludwigshafener Ebertpark umziehen müssen: Mit einer aufwendigen Aktion werden derzeit sämtliche Fische und Schildkröten aus dem kleinen See im Ludwigshafener Ebertpark in Container umgesiedelt. Das steckt dahinter.

Mannheimerin Eva Ries in der Welt des Wu-tang Clan: „Mein Vorteil: Ich war weiß und weiblich": Die in der Quadratestadt geborene Eva Ries hat 20 Jahre lang die Hip-Hop-Weltstars vom Wu-Tang Clan betreut und nun ein Buch über diese wilde Zeit geschrieben, in der Xavier Naidoo von RZA nicht zum Weltstar gemacht werden wollte.

Museumsbesuch in Mannheim hilft Geflüchteten aus der Ukraine: Große Kunst, historische Technik oder die faszinierende Ägypten-Ausstellung – Reiss-Engehorn-Museen, Kunsthalle und Technoseum verzichten am Wochenende auf Eintrittsgelder und bitten um Spenden für die Ukraine-Hilfe.

