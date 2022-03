Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Erste geflüchtete Kinder in Mannheimer Schulen aufgenommen: Mannheimer Schulen sehen sich gerüstet, vor dem Ukraine-Krieg geflüchtete Kinder in ihren Klassen aufzunehmen. Im Vordergrund steht, den Kindern mit dem Schulbesuch wieder etwas Struktur und Ablenkung zu bieten.

Interview mit Baden-Württembergs Justiz- und Migrationsministerin: Marion Gentges (CDU) über die Schwierigkeiten, ukrainische Geflüchtete zu registrieren - und welche Hilfsangebote aus der Bevölkerung jetzt wichtig sind.

Vier Pannen in drei Wochen bei der Ludwigshafener BASF: Zwischen dem 27. Februar und 12. März gab es vier so genannte Umweltereignisse. Zweimal floss Chemie in den Rhein, zweimal gab es Betriebsstörungen. Die BASF sieht aber kein Sicherheitsproblem.

Pflichtbesuche - Ja oder Nein? Um vorgeschriebene Besuche für Schülerinnen und Schüler in der Sandhofer KZ-Gedenkstätte ist eine Diskussion entbrannt. Der Vorstoß der Mannheimer CDU wird von Experten bisweilen auch kritisch gesehen.

Für 2,8 Millionen Euro umgebaut und schon vermüllt: Zwei Monate nach Eröffnung des umgestalteten Marktplatzes im Mannheimer Stadtteil Rheinau klagen Anlieger und Passanten über Vermüllung und Vandalismus. Auch für die Geschäfte gibt es Probleme.

Truppe beendet Kampf gegen Corona-Pandemie: Im Gesundheitsamt und im Universitätsklinikum endet der Einsatz der Bundeswehr. Seit Oktober 2020 – mit Unterbrechungen – waren Soldaten in Mannheim im Kampf gegen das Coronavirus tätig.

Warum SAP seinen Mitarbeitenden Coachings zum Ukraine-Krieg anbietet: SAP-Diversity-Chefin Nina Straßner erklärt, dass vor allem Eltern gerade jetzt die Unterstützung ihres Arbeitgebers brauchen. Und dass es in diesen Zeiten nicht mehr nur um Leistung und Arbeitsergebnis gehen kann.

