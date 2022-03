Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neues Waldhof-Stadion mit Kita, Kino und Konzerten? SVW-Mäzen Bernd Beetz will kein Geld mehr ins Carl-Benz-Stadion stecken, sondern eine neue Spielstätte für den Drittligisten finanzieren. Darin könnten unter anderem auch eine Kita, ein Kino und Geschäfte eingerichtet werden.

Redakteurin bloggt seit zwei Jahren über den Corona-Alltag: Eva Baumgartner von der Lokalredaktion Mannheim berichtet in ihrem Blog seit zwei Jahren täglich über den Alltag in Corona-Zeiten. Seit dem ersten Lockdown hat sie einiges erlebt: angefangen mit vier Kindern im Homeschooling.

Krieg weckt bei 100-jähriger Mannheimerin unheilvolle Erinnerungen: Die Mannheimerin Lore Michel, die an diesem Montag 100 Jahre alt wird, ist schockiert vom Krieg in der Ukraine. Dass so etwas heute noch möglich ist, hätte sie nicht gedacht.

