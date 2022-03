Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diese Läden kommen und gehen rund um die Mannheimer Planken: Sind es die Folgen nach zwei Jahren Corona-Pandemie? Oder ist es Aufbruchstimmung? Im City-Einzelhandel in Mannheim ist derzeit viel Bewegung. Ein Überblick über die Veränderungen.

Fensterputzen? Das tun Mannheimer gegen Frühjahrsmüdigkeit: Kaffee, mehr Schlaf, Sport - und Fensterputzen. Das tun die Menschen in Mannheim gegen die drohende Frühjahrsmüdigkeit. Doch nicht allen hilft das. Der Mannheimer Somnologe Joachim Maurer erklärt, warum.

Ab in den Frühling - fünf Mannheimer Grünanlagen ums Eck: Wenn die Sonne vom blauen Himmel scheint und das Thermometer angenehme Temperaturen erreicht, will man kein Stubenhocker sein. In Mannheim gibt es zahlreiche Grünflächen, die einen Ausflug wert sind.

Jubiläum von Spotify - Das meistgestreamte Lied kommt von Apache 207: Seit dem 13. März 2012 beglückt der schwedische Streaming-Dienst Spotify auch Deutschland. Und wer hat das meistgestreamte Lied in diesen zehn Jahren produziert? Klaro, Apache 207.

