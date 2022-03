Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Russische Studenten in der Uni Mannheim: Die Universität Mannheim hat klargestellt, dass auch Menschen aus Russland und Belarus weiter willkommen sind. Organisieren sie ihren Aufenthalt individuell, ist etwa ein Studium in Mannheim möglich.

Ukraine-Geflüchtete in Heidelberg: Auf abenteuerlichen Wegen sind sie nach Deutschland gekommen. Ganze sieben Tage haben etwa die beiden Studentinnen Olga und Vlada für die rund 2000 Kilometer von Kiew nach Heidelberg gebraucht.

Filmfestival Ludwigshafen soll Natur und Anwohner mehr schonen: Für die Organisatoren des Ludwigshafener Filmfestivals ist der Standort Parkinsel nicht verhandelbar. Allerdings sollen bei den kommenden Ausgaben Natur und Anwohner mehr geschont werden.

MVV-Aktionäre erhalten 69 Millionen Euro: Dividende erhöht, Rekordgewinn angepeilt, Kurs Richtung Klimaneutralität: Bei der Hauptversammlung der MVV gab es gute Nachrichten - und ein ambitioniertes Modellprojekt in Mannheim.

Strandbad in Mannheim startet in die neue Saison: Bald locken die ersten sonnigen Frühlingstage wieder viele Menschen ins Freie. Mit dem weiteren Anstieg der Temperaturen beginnt ab dem 15. März dann auch die Strandbadsaison.

