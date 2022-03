Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Rosengarten wird ab Sommer erweitert: Einen neuen Saal soll das Kongresszentrum bekommen. Die Öffentlichkeit soll über seinen - oder besser gesagt "ihren" - Namen abstimmen. Zur Auswahl stehen Autopionierin Bertha Benz, Frauenrechtlerin Alice Bensheimer und Julia Lanz.

So soll "New 7" im früheren Mannheimer Kaufhof mal aussehen: Derzeit werden die Obergeschosse des ehemaligen Kaufhofs in der Mannheimer Kunststraße abgerissen. Bis Mitte 2024 soll dort der Neubau "New 7" entstehen, ein Mix aus Einzelhandel und Wohnungen. So soll das Gebäude in N7 aussehen.

Sieger-Idee für ein besseres Mannheim: Mehr als 1000 Mannheimer haben die beste Idee für ein besseres Mannheim gekürt. Der Siegertext unserer Jubiläumsserie handelt auch von einer großen Sehnsucht der Mannheimer. Eine neue Themenreihe dazu startet nun im April.

Streit um Otto-Bauder-Anlage: Die Bebauung der Otto-Bauder-Anlage in Seckenheim bleibt umstritten. Anwohner erneuerten ihre Kritik an der geplanten Höhe der Neubauten und an der Verkehrserschließung für das Quartier.

Mannheimer Februar-Temperatur auf Platz 6 seit Aufzeichnungsbeginn: Auch der Februar hatte es mal wieder in sich, was die Abweichungen vom langjährigen Wettermittel angeht. Die ganze Bilanz - inklusive der Sturmböen durch Zeynep und Antonia - fasst Andreas Pfaffenzeller vom DWD zusammen.

Bahn-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim: Die Deutsche Bahn hat das Beteiligungsforum über den Sachstand der Schallschutzuntersuchungen informiert, Gutachter ermitteln nun, wie sich die Lärmsituation im Vergleich zur heutigen Situation entwickelt.

Hopp-Beteiligung erzielt Fortschritte in Krebsforschung: In der Krebsforschung braucht es einen langen Atem. Jetzt hat das Unternehmen Heidelberg Pharma einen wichtigen Zwischenschritt in einer Studie zur Entwicklung einer Therapie gegen akute myeloische Leukämie erreicht.

