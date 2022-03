Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

75 Kita-Plätze stehen in Mannheim auf der Kippe: Die Ausbaupläne der Stadt Mannheim in Sachen Kita-Plätzen geraten erneut ins Stocken. Wegen Personalmangels nimmt die Evangelische Kirche 75 Plätze - vorerst - aus dem Angebot. Und es gibt Streit um ein Grundstück.

Mammut-Prozess am Mannheimer Landgericht gestartet - es geht um 669 Kilo Drogen: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet bandenmäßiger Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. In Mannheim sind zwei Männer angeklagt, weil sie Drogen in Millionenhöhe umgesetzt haben sollen.

Warum Nina Baumann ihr Stottern zehn Jahre lang versteckte,erzählt sie im Ppppodcast: Mehr als zehn Jahre lang hat Nina Baumann ihr Stottern vor ihrem Umfeld versteckt - bis ein Gespräch mit ihrer Pfarrerin ihr Leben veränderte. Wie aus einer Leidens- eine Erfolgsgeschichte wurde.

Studie im Auftrag von Roche - Corona-Tests retten 62 000 Leben: Ein Weg aus der Corona-Pandemie ist das Impfen. Ein anderer wichtiger Beitrag, um mit dem Virus umgehen zu können, ist das Testen. Von der hohen Nachfrage profitiert der Schweizer Pharmakonzern Roche in Deutschland.

Heidelbergs Ex-Bundestagsabgeordneter Lamers: „Politisch hat Russland versagt“: Der ehemalige Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers spricht im Salon Diplomatique über den Konflikt in der Ukraine. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin kennt Lamers auch von persönlichen Begegnungen.

John Malangas - vom VfR Mannheim nach Kaiserslautern: Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim muss künftig auf seinen starken Innenverteidiger John Malanga verzichten. Der Abwehrspezialist wird Athletik-Coach im Nachwuchszentrum seines alten Clubs, dem 1. FC Kaiserslautern.

