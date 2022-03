Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das steckt hinter den Panzer-Transporten durch die Region: Über die deutschen Autobahnen rollt jede Menge militärisches Material in Richtung Osten. Auch auf den Fernstraßen der Metropolregion sind sie verstärkt unterwegs. Fotos in den sozialen Medien warfen indes Rätsel auf.

Universität Mannheim kann ihre Neubauten im Friedrichspark angehen: Es ist zuletzt viel debattiert worden über die geplanten drei neuen Uni-Gebäude. Jetzt hat sich der Hauptausschuss des Gemeinderats mit großer Mehrheit für den entsprechenden Bebauungsplan ausgesprochen.

Impfangebote in Mannheim werden deutlich reduziert: Die Stadt Mannheim muss ihre Impfangebote deutlich einschränken. Künftig werde es seitens der Kommune nur eine zentrale Einrichtung sowie ein mobiles Team geben, kündigte OB Kurz im Hauptausschuss an.

Hunderte bei Kita-Warnstreik in Mannheim: Es geht ihnen nicht nur um höhere Löhne: Beim Warnstreik in Mannheim bekräftigen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst immer wieder, dass sie sich auch mehr Anerkennung wünschen.

Pilze könnten bald gegen Zecken helfen: Zwar ging die Zahl der FSME-Infektionen zurück, doch die Gefahr durch Zecken bleibt. Ein Mittel dagegen könnten Pilze sein. Ein Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse.