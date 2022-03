Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Rekordhoch bei Spritpreisen: Mannheimer und Mannheimerinnen tanken anders: Trotz eines Rekordhochs bei Diesel- und Benzinpreisen lassen die Mannheimerinnen und Mannheimer ihre Autos noch nicht stehen. Ihr Tankverhalten hat sich allerdings geändert, zeigt eine Umfrage.

Mannheimer Gemeinderat entscheidet über Friedrichspark: An diesem Dienstag fällt im Hauptausschuss des Gemeinderats die Vorentscheidung über die Bebauung des Friedrichsparks. Doch das Thema ist nicht nur umstritten - es drohen auch noch Probleme ganz anderer Art. Der Überblick.

Weltfrauentag "ist total verkitscht": Mannheimer Aktion richtet Blick auf Realität: Vom Mann, der sagt: "Mit kurzen Rock gehst du mir nicht raus" bis zum Schläger - das Mannheimer Fraueninformationszentrum kennt solche Fälle. Und macht deutlich: Gewalt gegen Frauen steigt - die Finanzierung nicht.

Mannheimerin fuhr fünf Jahre als Truckerin durch Europa: Die Mannheimerin Helga Blohm war fünf Jahre lang mit einem 40-Tonner in Europa unterwegs. Eine Geschichte über Mut und Vertrauen.

Waschbär verbreitet sich - nicht nur in Mannheim-Seckenheim: Die Stadt Mannheim hat sich auf Anfrage des örtlichen Bezirksbeirates zum Thema Waschbären im Stadtteil Seckenheim geäußert. Die Räuber sind aber auch noch anderswo in der Stadt aktiv.

Ärger über Müll an der Giulinistraße in Ladenburg: In Ladenburg gibt es Ärger über Müll entlang der Werkstore an der Giulini-Straße. Lkw-Fahrer entsorgen dort offenbar ihren Abfall, es gibt keine entsprechenden Behälter.

Wie die neue Kita in Mannheim-Almenhof aussehen soll: "Wir bauen ein Stück Zukunft", sagt Pfarrer Martin Wetzel von der katholischen Maria-Hilf-Gemeinde im Mannheimer Stadtteil Almenhof. Tatsächlich investiert die Kirche hier sieben Millionen Euro in eine neue Kita.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!