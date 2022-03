Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Sanierung der Feuerwache Nord verzögert sich erneut: Es ähnelt einer unendlichen Geschichte: Die Sanierung der Wache Nord dauert abermals länger und wird nochmals teurer. Die Stadt hat angekündigt, daraus Lehren zu ziehen.

Mehr Geld für Sicherheit ausgeben! Peter W. Ragge kritisiert die erneute Verzögerung und Kostensteigerung bei der Wache Nord der Feuerwehr Mannheim - und beklagt systemische Defizite.

Durch Feuer das Zuhause verloren: Ihre Wohnung in der Neckarstadt ist nach einem Brand schwer beschädigt - darum sucht eine Familie eine neue Bleibe. Die Mutter berichtet - auch von früheren Schicksalsschlägen.

Das ändert sich bei Handytarifen: Das Rabattkarussell auf dem Handymarkt trug einen bisher leicht aus der Kurve. Dank der Novelle des Telekommunikationsgesetzes ändern sich die Spielregeln in diesem Jahr.

Kunstrasen aus Rapsöl und Oliven: Der FC Ober-Abtsteinach nutzt künftig einen nachhaltigen Kunstrasen - der alte Belag konnte nach einer Sanierung zu 100 Prozent wiederverwendet werden. Möglich macht dies eine Firma aus dem gleichen Ort.

Eine Seite für die Kulturlandschaft: "Ludwigshafen kann auch WOW sein." So lautet das Motto von Delia Rothas und Andreas Heinrich. Das Paar pflegt gemeinsam eine mediale Plattform, die als Online-Veranstaltungskalender dient.

Durch die Hölle und per Hip-Hop-Chanson zurück: Der belgische Dance- und Rap-Maestro Stromae kann nach jahrelanger angstbedingter Auszeit endlich sein drittes Album "Multitude" präsentieren.

Kursangebote zum Frauentag: Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Um sich für Gleichberechtigung stark zu machen und die Relevanz des Weltfrauentags zu betonen, veranstalten Heidelberger Einrichtungen Kurse. Eine Übersicht zu den Angeboten.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

Die Fassade ist fast fertig, vieles Weitere nicht: die Feuerwache Nord. © Ruffler