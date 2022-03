Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen Frieden" - 10 000 Menschen bei Demonstration in Mannheim und Luwigshafen: Schon am Nachmittag scheint Gerhard Fontagnier zu ahnen, was später in Mannheim und Ludwigshafen los sein wird: Zur Friedensdemo kommen am Samstag weit mehr Menschen, als erwartet.

Kompostierbare Kleidung aus Mannheim: Die Kleidung, die Hannah Peper und Romana Eßlinger von Sonho Stories produzieren, kann irgendwann einfach in den Biomüll - sie ist komplett plastikfrei und kompostierbar. In Mannheim ist ein Pop-Up-Store geplant.

Ein queerer Jugendtreff für Mannheim: Die Quadratestadt bekommt eine Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Jugendliche. Der Trägerverein hat ein Konzept vorgelegt - jetzt ist der Gemeinderat am Zug.

Von Mannheim nach Windhuk: Der Seckenheimer Theodor Seitz war als Gouverneur von Kamerun und Südwest-Afrika einer der hochrangigsten Exponenten des deutschen Kolonialismus. Erst jetzt beginnt die Aufarbeitung seines fragwürdigen Wirkens.

So engagieren sich Mannheimer Studierende in der kostenlosen Rechtsberatung: Sie haben schon vielen Menschen geholfen, und rechnen angesichts der Lage in der Ukraine mit vielen neuen Fällen: Mannheimer Studierende bieten eine Rechtsberatung an - kostenlos.

Wie finden wir den Weg zurück zum Frieden, Herr Quarch? Wladimir Putin führt Krieg. Der Westen darf sich nicht der Logik der Gewalt unterwerfen, sagt Philosoph Christoph Quarch. Jetzt gilt es, die EU zu retten - sie muss als politische Einheit zusammenfinden. Ein Gastbeitrag.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!