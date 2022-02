Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Mannheimer mit russischen und ukrainischen Wurzeln sind fassungslos: Wladimir Putin hat der Ukraine den Krieg erklärt - unsere Gesprächspartner mit ukrainischen und russischen Wurzeln reagieren darauf fassungslos. Sie leben alle in Mannheim. Dort formiert sich der Protest gegen den Krieg.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Ukraine-Kundgebungen in Heidelberg und Ludwigshafen: Die russische Invasion in der Ukraine hat auch die Menschen in der Region ins Mark getroffen. In Ludwigshafen gab es eine Solidaritätskundgebung auf dem Berliner Platz, in Heidelberg auf dem Bismarckplatz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Angriff auf die Ukraine besorgt die Litauische Gemeinschaft in Lampertheim-Hütttenfeld: Der russische Angriff auf die Ukraine schockiert die Litauische Gemeinschaft mit Sitz in Lampertheim-Hüttenfeld. Das erklärt der Präsidiumsvorsitzende des Zentralrats der Litauischen Gemeinschaft in Deutschland, Martin Lipschis.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Baubeginn der neuen "Ersatz-Oper" in Mannheim: Bereits im August, wenn die Generalsanierung des Nationaltheaters beginnt, soll an der Theodor-Heuss-Anlage die „Oper am Luisenpark“ fertig sein. Erst jetzt war Baubeginn.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Anwohnerparkzone in Mannheim-Feudenheim: Schutz vor wild parkenden Bundesgartenschau-Besuchern oder Ärgernis für Geschäftszweige? Während der Buga 2023 soll ein großer Teil des Stadtteils Feudenheim zur Anwohnerparkzone gemacht werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Adler Mannheim freuen sich auf Fan-Rückkehr in die SAP Arena: Adler-Torhüter Dennis Endras freut sich im Heimspiel gegen Iserlohn am Freitag "auf jeden einzelnen Fan" in der SAP Arena. Der 36-Jährige blickt mit großem Respekt auf das Mammutprogramm in den nächsten Wochen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Rasant steigende Energiekosten könnten HeidelbergCement noch schwer zu schaffen machen: Es stehen harte Zeiten bevor. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will 2022 trotzdem mehr Umsatz machen, auch dank höherer Zementpreise.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2