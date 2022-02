Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Manche Mannheimer Eltern lassen unter Fünfjährige impfen: Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Corona-Immunisierung nur bei über Fünfjährigen. Doch es gibt auch einige Eltern, die schon jüngere Kinder impfen lassen.

Erlaubnis für 9000 Fans bei Adlern und Löwen: Die Fans kehren in die Mannheimer SAP Arena zurück - und zwar in größerer Zahl als bislang vermutet. Schon am Freitag beim Heimspiel der Adler gegen Iserlohn dürfen bis zu 9000 Tickets verkauft werden.

Priester aus Mannheim fordert harte Sanktionen gegen Russland: Priester Petro Bokanov von der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim sieht in der dramatischen Entwicklung in Europa eine Bankrotterklärung für die Diplomatie.

Personalmangel bei der Fähre in Edingen-Neckarhausen: Die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg legt künftig eine Mittagspause ein. Von 11 bis 12 Uhr steht die schwimmende Brücke still.

Hohe Ehre für Mannheimer Doktor Marcus Fähnle: Er geht mit seiner Vespa auf Patientenbesuch, kümmert sich um psychisch kranke Menschen, die sonst oft durchs Raster fallen und lacht gerne und oft: Warum Marcus Fähnle Träger des Bloomaulordens wird.

Überraschende Kooperation der Mannheimer Abendakademie mit Mandy Capristo: Von "Fit-Bo-Kurs" bis Smalltalk auf Japanisch: Die Abendakademie ist stets für neue, auch ausgefallene Kurse gut. Nun holt sie ein Programm der Sängerin Mandy Capristo an Bord.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

