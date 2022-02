Kandidaten in Heddesheim starten in den Wahlkampf: Am Sonntag, 20. März, wählen die Heddesheimer einen neuen Bürgermeister. Fünf Kandidaten stehen bereits jetzt fest. Ob es dabei bleibt? Am Mittwoch, 23. Februar, wird das feststehen. Derweil starten die Bewerber in den Wahlkampf.