Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Weiter Streit um geplante Kita auf dem Mannheimer Lindenhof: Anwohner kritisieren die Kommunikation der Stadt und schlagen Alternativstandorte vor - die Stadt widerspricht und erteilt den Vorschlägen eine Absage.

Das sind die schlimmsten Autobahn-Baustellen der Metropolregion Rhein-Neckar: Wer aktuell auf den Autobahnen unterwegs ist, verbringt dort oft unfreiwillig viel Zeit: Baustellen sorgen für Stoßstangenkuscheln. Wann sind die Projekte fertig und was kommt künftig auf die Autofahrer zu? Unsere Top-5.

Podcast "Mensch Mannheim": Was bedeutet es heute, ehrenamtlich einen Verein zu führen? Südzucker-Manager Volker Proffen leitet den TSV Neckarau und fordert im Podcast "Mensch Mannheim" mit deutlichen Worten mehr gesellschaftliches Engagement.

Was wird aus dem interkommunalen Gewerbegebiet in Ladenburg und Ilvesheim? In Ilvesheim und Ladenburg gibt es schon jetzt eine Diskussion über ein mögliches Vorhaben im Gewerbegebiet „Altwasser". Gerät die interkommunale Idee des Gebiets ins Wanken?

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

