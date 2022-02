Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Selina Ballhaus vom Fan-Dachverband PRO Waldhof und Martin Willig vom Fanprojekt klären im Interview darüber auf. Soviel sei verraten: Vor 1983 hatten die beiden Vereine ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Wie sich Corona auf den Berufseinstieg von jungen Menschen in Mannheim auswirkt: Studienberatungen werden in der Corona-Pandemie häufiger in Anspruch genommen, Ausbildungsplätze bleiben dagegen unbesetzt. Ein Programm soll nun den Berufseinstieg erleichtern.

Warum New York für Ludwigshafen ein Vorbild hätte sein können: In New York wurde eine marode Hochtrasse für Güterzüge in eine begrünte Fußgängerbrücke mit Aufenthaltsqualität umgebaut - die High Line. Ein Hamburger Architekt sieht Parallelen zur Hochstraße in Ludwigshafen.

Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann räumt erstmals Fehler im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen ein: Wiesemann gibt sich nach einer achtmonatigen Auszeit als Erneuerer. Aber hat er nicht selbst lange weggeschaut? Ein intensives Gespräch über aktuelle Herausforderungen in der katholischen Kirche.

Friedrichspark-Trommler Peter Wüst erinnert sich im Podcast "Adler-Check" an emotionale Jahre: Die Tage des Friedrichsparks sind gezählt, in diesem Jahr soll das Eisstadion abgerissen werden. Peter Wüst, der erste Trommler im Mannheimer Eishockey, spricht in einer Spezialfolge des Adler-Podcasts über eine einmalige Zeit.

Positive Zwischenbilanz zum Verkehrsversuch auf der B 37 in Heidelberg: Frei und sicher geradeaus radeln: Das kann man seit Mai 2021 auf der B 37 im Neckartal zwischen dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach und Neckargemünd – also auf der südlichen Neckarseite.

Schriesheimer Mathaisemarkt soll 2023 neu starten: Corona macht erneut einen Strich durch die Rechnung: Der Mathaisemarkt ist für dieses Jahr komplett abgesagt. Der Ausschuss hat die Entscheidung nun nochmals begündet - und Pläne für die Zukunft gemacht.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

