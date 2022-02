Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

In Mannheim ist eine Corona-Teststation speziell für Kinder eröffnet worden: Nach Angaben der Organisatoren ist es die erste derartige Einrichtung in Baden-Württemberg, die Landesregierung weiß zumindest nichts Gegenteiliges.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Darum gibt es Zoff um die Mannheimer Philharmoniker: Ein Orchester spaltet die Stadt: Der Bürgermeister erhält Post eines Ehrenbürgers, auf Facebook fliegt Schlamm, und nun steht eine Anzeige gegen Dirigent Videnoff im Raum. Der Streit um die Mannheimer Philharmoniker eskaliert - Antworten auf die wichtigsten Fragen. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_3 AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Herxheim am Berg: Wie Hakenkreuze vom Kirchturm verschwanden. Die Initiatoren einer Petition für das Abhängen der sogenannten Hitlerglocke kritisieren eine wortlose Aktion der Kirchengemeinde. Noch immer kämpft der Ort um den adäquaten Umgang mit dem NS-Relikt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Ukraine-Krise: Das würde ein Krieg für die Wirtschaft in der Rhein-Neckar-Region bedeuten. Als Handelspartner spielt Russland für die deutsche Wirtschaft eigentlich keine große Rolle - aber die Abhängigkeit von russischem Gas könnte hiesige Firmen bei einer Eskalation empfindlich treffen.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2